Відео: Макс Корж на німецькому концерті закликав зупинити війну в Україні

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Білоруський співак Макс Корж під час концерту у німецькому Франкфурті звернувся до глядачів із закликом негайно припинити бойові дії та розпочати реальні переговори. Артист виступив із гаслом «Нет войне», наголосивши на неприпустимості щоденної загибелі людей і випробувань зброї, проте знову утримався від прямих звинувачень на адресу росії та не назвав її агресором.

Під час виступу у залі майоріли прапори України, Грузії та Казахстану, лунали антиросійські гасла й вигуки глядачів.

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Зокрема, одну зі своїх пісень співак присвятив загиблому українському військовому й активісту руху «Київський движ» Микиті Красновиду з позивним «Оптиміст», який загинув на Миколаївщині у 2022 році. Водночас виконавець продовжує дотримуватися розмитої позиції щодо війни, уникаючи конкретних формулювань про те, хто саме розв'язав агресію.

Джерело: «Главком».

Нагадаємо, Польща депортувала українців після сутичок на концерті Макса Коржа у Варшаві.

У столиці Румунії Бухаресті запровадили безпрецедентні заходи безпеки напередодні концерту білоруського репера Макса Коржа. За даними місцевої влади, до міста прибули десятки тисяч прихильників артиста, через що правоохоронці посилили контроль у громадських місцях та поблизу концертного майданчика.

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