Відео: Ольга Сумська отримала нагороду на ювілейній премії Людина року-2025

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Народна артистка України Ольга Сумська стала лауреаткою 30-ї церемонії вручення премії «Людина року-2025». Акторку відзначили під час ювілейного заходу 1 листопада.

Ольга Сумська здобула перемогу в номінації «Митець року» премії «Людина року» за підсумками 2025 року. Ювілейна церемонія пройшла в стінах Національної опери України.

Зі сцени опери Ольга Сумська подякувала за свою перемогу українським військовим. З нагоди ювілею премії акторка згадала легендарного народного артиста Богдана Ступку, з яким 30 років тому вона була в одній номінації премії. «Яке щастя стояти на цій сцені. Я пригадую ті миту, коли 30 років тому, коли ми були в одній номінації з Богданом Сильвестровичем Ступкою. Давайте його загадаємо оплесками. Наші легеднди. Це ще одна історична мить у моєму житті, за яку в першу чергу я і всі ми дякуємо нашим захисникам і захисниця», – сказала актриса.

Окремо своїми емоціями від нагороди Ольга Сумська поділилася у своїх соцмережах та показала кадри з вручення премії: «Дякую за високу нагороду Людина року. Для мене це велика честь! Слава Україні і нашим захисникам і захисницям! Служу народу України».

Раніше Сумська розкритикувала Астаф’єву після Радіодиктанту та порівняла її з Януковичем.

Даша Астаф'єва опинилася в центрі дискусій після участі в Радіодиктанті національної єдності. Частина користувачів розкритикувала артистку, однак її прихильники нагадали, що вона давно працює з українськими текстами та популяризує українську мову не лише під час публічних заходів.

До цього Ольга Сумська показала, як ховалася під час нічної атаки Росії на Київ.

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