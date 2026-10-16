Відео: Ректор Київської консерваторії заспівав на концерті Ірини Білик

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Ректор Національної музичної академії України Максим Тимошенко показав відео з концерту Ірини Білик, під час якого заспівав разом із артисткою.

Тимошенко є давнім шанувальником співачки та регулярно вітає її з днем народження.

Під час концерту він подарував Білик квіти й виконав рядки її пісні «Ти мій».

Згодом співачка представила ректора глядачам і продовжила виступ, звертаючись до нього під час виконання композиції. Відео цього моменту Тимошенко опублікував в Instagram із підписом «Разом навіки».

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