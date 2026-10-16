Відео: SadSvit і FIЇNKA представили кліп Буревій у стилі 70-х про Карпати та свободу

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Співак SadSvit (Богдан Розвадовський) і співачка FIЇNKA (Ірина Вихованець) випустили спільну пісню «Буревій» у стилі ретро-поп-фанку. Грайлива й експресивна композиція присвячена любові до Карпат і свободі, а яскравий кліп передає атмосферу та естетику гірського краю.

Записати спільну композицію запропонував 22-річний Богдан, адже зрозумів, що вокал Ірини чудово впишеться в його роботу. Музикантів з Івано-Франківська об'єднує любов до гір, про яку вони й вирішили заспівати. Головна ідея треку — свобода та життя без обмежень.

«Одного файного прекрасного дня приходить мені запит від SadSvit: "Маю дуже гарну співанку і бачу, що там би пасувало тобі заспівати зі мною". Я послухала демку і не тримала інтригу, бо було дуже класно, саунд прекрасний», — пригадала FIЇNKA.

«Мені дуже подобається, що ця пісня вийшла у світ, адже, на мою думку, вона дуже класно описує загальний стан не тільки нашого регіону, а й, у принципі, нас як українців.

У нас є прекрасні гори, прекрасні полонини, якими, власне, потрібно хизуватися і постійно про них розповідати. Я не міг нікого іншого побачити, ніж Іру Фіїнку. Мені здається, у нас вийшла чудова колаборація», — прокоментував Богдан.

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