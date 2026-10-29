Відео: Саша Барон Коен уперше вибачився перед казахстанцями за образ Бората

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Актор Саша Барон Коен уперше публічно перепросив у казахстанців за свого персонажа Бората, який став відомим завдяки сатиричному фільму.

За словами актора, спочатку Борат не мав жодного стосунку до Казахстану. Спершу його задумували як уродженця Албанії, а згодом розглядали й інші країни, зокрема Молдову.

Коли проєкт перейшов на HBO, Коен зупинився на Казахстані, оскільки закордонна аудиторія мало знала про цю країну. Актор також визнав, що претензії казахстанського посольства на початку проєкту були цілком обґрунтованими.

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«Мені дуже шкода. Я перепрошую. Я не вмію імітувати ваш акцент. Я не знаю, як ви розмовляєте. Ви зовсім не схожі на Бората!» — заявив Коен.

Оригінальний «Борат» вийшов у 2006 році і набув скандальної слави. Скандальний американський комік Саша Барон Коен зняв другу частину сатиричної комедії «Борат» і вже показав її кільком людям в кіноіндустрії

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