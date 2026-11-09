Відео: Син Арнольда Шварценеггера увійшов до п’ятірки найкращих бодібілдерів

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29-річний Джозеф Баена, позашлюбний син голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, посів п’яте місце у категорії Classic Physique Open на змаганнях INBA PNBA Pro/Am World Cup у Каліфорнії.

Турнір відбувся 7 листопада в місті Ель-Сегундо. Для Баени це був перший професійний виступ у Professional Natural Bodybuilding Association та третій конкурс із бодібілдингу загалом.

Спортсмен розповів, що готувався без тренера, але отримував поради й підтримку від близьких. Своїм результатом він задоволений, адже перед змаганнями поставив собі за мету потрапити до п’ятірки найкращих.

Баена також зазначив, що порівняно з попереднім виступом у квітні йому вдалося покращити фізичну форму.

Інтерес до бодібілдингу виник у нього ще під час навчання в коледжі. За словами Джозефа, захопитися силовими тренуваннями йому допоміг батько, подарувавши енциклопедію з бодібілдинг.

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