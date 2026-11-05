Відео: У Кривому Розі перед концертом Анни Трінчер сталася бійка

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У Палаці молоді та студентів у Кривому Розі виникла сутичка між відвідувачами після того, як концерт співачки Анни Трінчер перенесли на наступний день. На місці були правоохоронці.

Артистка повідомила про перенесення виступу лише за кілька годин до його початку. Причиною стала заборона міської влади на проведення концерту.

Після інциденту Трінчер розповіла зі сцени, що була шокована бійкою через бажання потрапити на її концерт.

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Частина глядачів обурилася перенесенням, оскільки не змогла прийти наступного дня та скаржилася на втрату грошей за квитки. Співачка заявила, що її команда також зазнала фінансових збитків.

Співачка Анна Трінчер розповіла про зустріч із маленькою прихильницею, яка попросила залишити автограф просто на лобі. Спочатку артистка відмовила, і дівчинка засмутилася, але згодом Трінчер усе ж намалювала їй зірочку. Мама була поруч і поцікавилася, чи задоволена донька таким автографом.

Навколо нового хіта Анни Трінчер «Маргарита» виник скандал після розслідування видання МУЗВАР, яке заявило, що музику до композиції написав уродженець Донецька Володимир Курто.

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