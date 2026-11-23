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На території маєтку голлівудського актора Вілла Сміта та Джади Пінкетт-Сміт у місті Калабасас, штат Каліфорнія, у понеділок, 23 листопада, спалахнула пожежа.

Виклик до служби порятунку надійшов невдовзі після опівночі за місцевим часом — зайнялася господарська споруда для технічного обслуговування на території резиденції площею близько 61 гектара, вартість якої оцінюють у 42 мільйони доларів.

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Пожежним підрозділам округу Лос-Анджелес вдалося оперативно локалізувати й загасити вогонь менш ніж за годину, не допустивши його поширення на основну будівлю чи чагарники. У шерифській дільниці Малібу/Лост-Гіллз підтвердили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а попередньою причиною займання назвали нещасний випадок.

Цей маєток, будівництво якого завершили у 2010 році, вже горів у вересні 2021 року. Тоді вогонь спалахнув у підвальному приміщенні головного будинку, а одному з рятувальників знадобилася медична допомога, хоча члени родини актора не зазнали ушкоджень.

Джерело: Page Six.

Актор Ідріс Ельба змінить Вілла Сміта в продовженні фільму «Загін самогубців».

Проти Вілла Сміта подали судовий позов із серйозними звинуваченнями у сексуальних домаганнях та незаконному звільненні. Позивач — відомий скрипаль Браян Кінг Джозеф, який працював зі Смітом під час його концертного туру.

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