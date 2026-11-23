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Представниця України на конкурсі «Міс Всесвіт – 2026» Ганна Ніконова з’явилася на подіумі в розкішній вечірній сукні від українського бренду GASANOVA.

Вбрання було вручну розшите камінням і вирізнялося приталеним силуетом, корсетним ліфом, гострими плечима та довгим напівпрозорим шлейфом.

Під час попереднього відбору в Пуерто-Рико конкурсантки демонстрували дефіле у купальниках та вечірніх образах. Українка також поділилася враженнями від виступу, зазначивши, що пишалася можливістю представляти свою країну та відчувала підтримку українців і вболівальників з усього світу.

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Фінал конкурсу відбудеться 24 листопада в Пуерто-Рико.

Джерело: Instagram Miss Ukraine Universe.

22-річна киянка Анна Ніконова здобула титул «Міс Всесвіт Україна-2026» та представить країну на міжнародному конкурсі Miss Universe, який відбудеться у листопаді в Пуерто-Рико.

Представниця Замбії Памела Мубанга, за даними BBC, відмовилася від участі у 75-му конкурсі «Міс Всесвіт», фінал якого запланований у Пуерто-Рико, території США.

Австрія не братиме участі у конкурсі «Міс Всесвіт 2026» через смерть своєї представниці — 22-річної Луції Сісіч. Дівчина, яка у 2024 році отримала титул «Міс Австрія», померла після тривалої боротьби із серйозними проблемами зі здоров’ям.

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