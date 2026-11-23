Відео: Українка вразила на Міс Всесвіт розкішною сукнею від GASANOVA
Представниця України на конкурсі «Міс Всесвіт – 2026» Ганна Ніконова з’явилася на подіумі в розкішній вечірній сукні від українського бренду GASANOVA.
Вбрання було вручну розшите камінням і вирізнялося приталеним силуетом, корсетним ліфом, гострими плечима та довгим напівпрозорим шлейфом.
Під час попереднього відбору в Пуерто-Рико конкурсантки демонстрували дефіле у купальниках та вечірніх образах. Українка також поділилася враженнями від виступу, зазначивши, що пишалася можливістю представляти свою країну та відчувала підтримку українців і вболівальників з усього світу.
Фінал конкурсу відбудеться 24 листопада в Пуерто-Рико.
Джерело: Instagram Miss Ukraine Universe.
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