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30-річний військовослужбовець Нацгвардії Тарас Редзій виступив на «Голосі країни-14» із піснею Yaktak «Уночі».

Його виконання настільки вразило Тіну Кароль, що вона запросила MONATIK на повільний танець прямо під час виступу.

До учасника повернулися Артем Пивоваров та Наталія Могилевська. Між тренерами розгорнулася боротьба за вокаліста. Могилевська наголосила, що має для нього останнє місце у своїй команді.

Тарас нині служить у Нацгвардії та незабаром має стати командиром бойового взводу. На шоу він прийшов, аби нагадати про силу української музики та культури. Військовий обрав команду Наталії Могилевської.

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Артем Пивоваров став четвертим тренером нового сезону «Голосу країни». Він приєднається до Тіни Кароль, Наталії Могилевської та MONATIK, а прем’єра 14-го сезону відбудеться 25 жовтня о 21:00 на «1+1 Україна». Для Пивоварова це буде вже другий сезон у тренерському кріслі шоу.

Акторка Олена Світлицька відреагувала на хвилю критики після участі у сліпих прослуховуваннях 14-го сезону «Голосу країни». Вона пройшла до команди Наталії Могилевської, однак її виступ викликав неоднозначну реакцію глядачів.

Українська акторка Олена Світлицька взяла участь у 14-му сезоні пісенного конкурсу «Голос країни», виконавши композицію співачки Гайтани «Самотня босса».

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