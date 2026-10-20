Вікторія Булітко, Яна Глущенко та інші учасники Дизель Шоу вшанували пам’ять Марини Поплавської

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20 жовтня минає вісім років від дня ДТП за участю акторів «Дизель Шоу», у якій загинула артистка Марина Поплавська. Її колеги поділилися архівними кадрами, теплими спогадами та емоційними присвятами, вшанувавши пам’ять акторки, якої досі бракує колективу.

Акторка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко поділилася відео з особистого архіву, яке записала у вересні 2018 року. На кадрах вона разом із Мариною Поплавською перебуває у гримерці між виступами.

«Моменти з тобою залишаються назавжди в пам’яті, а деякі ще й у телефоні. Архівне відео. Вересень 2018 року», — підписала ролик Булітко.

В окремому дописі акторка присвятила колезі зворушливі слова, зізнавшись, що навіть через вісім років біль від утрати не вщухає.

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«Пройшов не рік, не два, вісім... А біль все та ж… Маріанно Францівно… Ти була для мене не просто подругою – ти була і є людиною, яка вміла зігріти одним поглядом, дати пораду і розсмішити навіть у найважчі моменти. Я пам’ятаю твою щирість, жіночність, енергію. Ти завжди підтримувала, завжди знаходила слова, які лікували. І саме це залишилося з нами – світло, яке не згасає. Я сумую, але водночас вдячна, що мала щастя бути з тобою поруч. Ти назавжди залишаєшся у нашій пам’яті, у наших серцях і на нашій сцені», — зазначила Вікторія Булітко.

Ще одна учасниця «Дизель Шоу» Яна Глущенко також опублікувала пам’ять Марини Поплавської. Вона опублікувала в Instagram сторис із композицією Yiruma — «Kiss the Rain», яку дуже любила загибла артистка.

«8 років без Мариночки... Ти так любила цю мелодію... Люблю тебе, Лялюню», — написала Глущенко.

Інші актори «Дизель Студіо» також згадали Марину Поплавську, опублікувавши спільний допис і відео на її честь. Учасники колективу назвали артистку людиною, яка була душею їхньої команди, та зізналися, що час не зміг загоїти біль від її втрати.

«Світло, яке не згасає. Серце «Дизель Студіо» б’ється в пам’ять про нашу Марину Поплавську. Є біль, який не лікує час. Є прірва, яку нічим і ніким неможливо заповнити. Минуло вже стільки років, а здається, ніби тільки вчора лунав цей найрідніший у світі сміх… Сьогодні день, коли серце кожного з нас у «Дизель Студіо» стискається від пекучого болю, а на очі знову навертаються сльози. День пам’яті нашої неповторної, нашої незамінної Марини Поплавської. Маришка, Мариночка, наша Королева… Як же нам тебе не вистачає! Не вистачає твоїх міцних теплих обіймів перед виходом на сцену. Твого мудрого материнського погляду, яким ти вміла заспокоїти навіть у найбуремніший день. Твого колосального самобутнього таланту, який змушував мільйони людей затамовувати подих, а потім вибухати щирим сміхом», — йдеться у дописі.

Актори наголосили, що Марина Поплавська була для них набагато більшою, ніж колега чи артистка. Вона підтримувала команду, ділилася своєю енергією та вчила цінувати життя.

«Ти була не просто колегою чи акторкою – ти була душею нашої «дизель»-родини, її совістю, теплом і берегинею! Ти віддавала глядачам усе до останньої краплі: свою енергію, хист і велике добре серце. Ти вчила нас бути справжніми, любити життя й цінувати кожну мить. І сьогодні, згадуючи тебе, ми не просто сумуємо – ми плачемо від усвідомлення, яку гігантську частину нашої душі ти забрала із собою», — висловилися актори.

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Через вісім років після загибелі Марини Поплавської її колеги продовжують зберігати пам’ять про артистку, згадуючи її талант, щирість, доброту та особливе місце в родині «Дизель Шоу».

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