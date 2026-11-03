Віолончелістка Шарлотта Майлз виграла ABC Young Performers Awards — ABC News Australia

Віолончелістка Шарлотта Майлз стала переможницею конкурсу ABC Young Performers Awards 2026 року. У гранд-фіналі 3 листопада в Сіднейському оперному театрі 24-річна музикантка виконала Концерт для віолончелі Едварда Елгара. Ця нагорода стала для неї черговою серед понад 100 музичних відзнак.

Виступ у фіналі

У фіналі Майлз виступила із Сіднейським симфонічним оркестром під орудою диригента Бенджаміна Норті. Як повідомляє ABC News, конкурс розпочався у лютому, а віолончелістка пройшла два відбіркові етапи, перш ніж потрапити до гранд-фіналу.

Майлз родом зі штату Вікторія. Вона навчається за професійною програмою Академії Кронберга в Німеччині та повернулася для участі у фінальному концерті. Музикантка регулярно виступає як запрошена виконавиця з Берлінською філармонією, а раніше цього року її обрали для гастрольного туру з французьким віолончелістом Готьє Капюсоном.

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Нагороди для фіналістів

Переможниця отримує 40 тисяч австралійських доларів і можливість записати сольний студійний альбом на лейблі ABC Classic. Володар другого місця отримає 15 тисяч австралійських доларів, а третього — 5 тисяч австралійських доларів для розвитку музичної кар'єри.

Переможницю визначало журі у складі Аури Ґо, Софі Ровелл, Адама Сабо та Елізи Шепард, яке очолював арфіст і діяч мистецтва Маршалл Макґвайр. Фінальний концерт транслювали наживо на ABC Classic, а його запис покажуть 5 листопада на ABC TV та ABC iview.

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