Віталій Козловський втрапив у скандал, забувши слова пісні під час концерту

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Український співак Віталій Козловський забув слова власної пісні «Мала» прямо під час виступу. Артист не розгубився, з гумором вийшов із ситуації, а глядачі підтримали його бурхливими оплесками.

На кадрах видно, як Козловський виконує композицію «Мала», але в певний момент забуває куплет.

Співак не став удавати, що пам’ятає текст, а чесно зізнався, що забув слова, та іронічно проспівав «та-ра-ра-ра». Така імпровізація викликала бурхливу реакцію залу — публіка вибухнула оплесками.

Підписники артиста також активно підтримали його в коментарях. Дехто зауважив, що прийшов на концерт передусім побачити співака, а інші пожартували, що тепер ніхто не зможе звинуватити Козловського у використанні фонограми.

Ось що писали користувачі:

«Віталій! Люди пришли дивитись, а не слухати. Все ок».

«Я так само забуваю на сцені слова».

«Це коли за 35. Щось хотів та забув, що хотів».

«Всі ми трохи Віталіки».

«Дуже мило, до речі».

«Коли оперативна пам’ять закінчилася, а концерт ще ні. Кращий».

«Задивився на танцівницю».

«Ніхто не скаже, шо фанера».

Кумедний епізод із виступу Віталія Козловського перетворився на момент єднання артиста з публікою. Замість критики співак отримав хвилю підтримки та жартівливих коментарів від шанувальників.

Відео кумедного моменту музикант опублікував у своєму Instagram.

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