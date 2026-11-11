Warner Bros готує перезапуск омантичноъ комедії Вам лист із Томом Генксом і Мег Раян

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Голлівуд продовжує повертатися до відомих кіноісторій. Цього разу нове життя отримає романтична комедія «Вам лист» 1998 року, у якій головні ролі виконали Том Генкс і Мег Раян. Стрічка свого часу показала, що закохатися через інтернет можна навіть без Tinder, Instagram та нескінченного листування в соціальних мережах.

Студія Warner Bros. розпочала роботу над новою версією культового фільму. Водночас творці планують не просто повторити оригінальну історію, а запропонувати глядачам новий сюжет.

Дата прем’єри майбутньої стрічки поки не оголошена.

Режисером і сценаристом проєкту стане Джейсон Орлі, відомий за романтичною комедією «Хочу тебе повернути».

Над попередньою версією сценарію працювали Дебора Каплан і Гаррі Елфонт. До продюсування нового фільму повернуться Ніл Моріц і Таня Ландау, які також були причетні до створення оригінальної стрічки.

Подробиці сюжету наразі тримають у секреті. Невідомо й те, хто виконає головні ролі. Також поки немає інформації, чи з’являться в новому фільмі Том Генкс і Мег Раян.

Романтичну комедію «Вам лист» зняла режисерка Нора Ефрон. У центрі сюжету — власниця невеликої книгарні Кетлін Келлі та бізнесмен Джо Фокс, який фактично намагався знищити її бізнес.

У реальному житті герої не могли терпіти одне одного, однак в інтернеті, не знаючи справжніх особистостей співрозмовників, поступово закохувалися.

Фільм зібрав у світовому прокаті понад 250 мільйонів доларів. Крім того, Мег Раян отримала номінацію на премію «Золотий глобус» у категорії «Найкраща жіноча роль у комедії або мюзиклі».

Цікаво, що й сама стрічка 1998 року не була цілком оригінальною історією. Її сюжет походить від п’єси угорського драматурга Міклоша Ласло «Парфумерія», написаної у 1937 році.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

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