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Ми створюємо подію, яка об’єднує сильних підприємців, відзначає досягнення українського бізнесу та відкриває нові можливості для розвитку.

Що чекає на гостей?

▫️ Панельна дискусія з Ігорем Заболотним, Людмилою Калабухою, Ольгою Йолтуховською та Геннадієм Сорочинським — практичний досвід, нові ідеї та погляди на розвиток бізнесу.

▫️ Урочиста церемонія нагородження найкращих компаній України — визнання результатів, професіоналізму та внеску в розвиток української економіки.

▫️ Нетворкінг із власниками та керівниками компаній, де народжуються нові знайомства, партнерства й можливості для співпраці.

▫️ Урочистий банкет у колі підприємців, лідерів думок та однодумців.

▫️ Медійна присутність: Forbes, ТСН, LIGA.net, UA News, ICTV, 24 канал та УНІАН.

▫️ Ведучий вечора — Дядя Жора, а особливу атмосферу створить виступ гурту TVORCHI

Партнери заходу: NIO, Спілка Українських Підприємців, Оксана Лоянич, Янголи Трійки, Рокіт, 33 канал, Дія.Бізнес, Hetman, Траєкторія 3, Big Mama, Procare, Board, taptap, UA.News, Авторадіо 107.4 FM.

Можливо, саме тут ви знайдете нових партнерів, ідеї для розвитку або станете наступними лауреатами Ukrainian Business Award

Regent Hill Event Hall, Київ

20 листопада 2026 року

Початок о 14:00

Кількість місць обмежена. Щоб долучитися до події, пишіть нам в особисті повідомлення.

До зустрічі на Ukrainian Business Award 2026!

Контактна особа

Владислав Чіріков

Співвласник Ukrainian Business Award

Телефон: +38 (063) 452-67-77

Будемо раді обговорити можливості співпраці та партнерства в межах Ukrainian Business Award 2026.

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