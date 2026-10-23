Зеленська з’явилася на публіці в сережках вартістю до 80 тисяч гривень
Перша леді України Олена Зеленська відвідала Український жіночий конгрес і продемонструвала стильний образ із дорогими аксесуарами.
Світлинами із заходу вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Для публічного виходу дружина президента обрала бежевий костюм і сіру сорочку. Образ доповнили золотисті сережки незвичної форми — з верхньою ланкою та видовженою овальною підвіскою. Заокруглені краї прикраси зробили аксесуар виразним акцентом у вбранні.
Схожі сережки в магазинах коштують від 50 тисяч до майже 80 тисяч гривень.
Перша леді України Олена Зеленська продемонструвала символічний аксесуар під час публічного заходу. Йдеться про брошку у кримськотатарському стилі, вартість якої, за наданою інформацією, становить близько 12 тисяч гривень.
Раніше Олена Зеленська показала вишукані образи під час візиту до Нью-Йорка.
До цього Олена Зеленська стала героїнею обкладинки ELLE Литва.