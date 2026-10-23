Зеленська з’явилася на публіці в сережках вартістю до 80 тисяч гривень

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Перша леді України Олена Зеленська відвідала Український жіночий конгрес і продемонструвала стильний образ із дорогими аксесуарами.

Світлинами із заходу вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для публічного виходу дружина президента обрала бежевий костюм і сіру сорочку. Образ доповнили золотисті сережки незвичної форми — з верхньою ланкою та видовженою овальною підвіскою. Заокруглені краї прикраси зробили аксесуар виразним акцентом у вбранні.

Схожі сережки в магазинах коштують від 50 тисяч до майже 80 тисяч гривень.

Перша леді України Олена Зеленська продемонструвала символічний аксесуар під час публічного заходу. Йдеться про брошку у кримськотатарському стилі, вартість якої, за наданою інформацією, становить близько 12 тисяч гривень.

Раніше Олена Зеленська показала вишукані образи під час візиту до Нью-Йорка.

До цього Олена Зеленська стала героїнею обкладинки ELLE Литва.

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