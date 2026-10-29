Зеленський присвоїв трьом акторам звання народних артистів

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Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні звання 16 працівникам Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки в Києві. Нагородження приурочили до 100-річчя заснування театру, відзначивши працівників за внесок у розвиток театрального мистецтва, професійну майстерність та багаторічну творчу діяльність.

Звання «Народний артист України» отримали троє акторів — Євген Лунченко, Андрій Пономаренко та Олена Сілантьєва. Ще шістьом акторам присвоєно звання «Заслужений артист України», серед яких Діна Андрійчук, Ольга Гришина, Ірина Дорошевська, Альберт Малик, Кирило Парастаєв та Аліса Тункевич-Нікітіна.

Режисерка-постановниця Ольга Гаврилюк отримала звання «Заслужений діяч мистецтв України». Крім того, званням «Заслужений працівник культури України» відзначили шістьох працівників закладу, а саме Юрія Бондаренка, Нонну Грицюк, Андрія Дуберчака, Аллу Муравську, Вадима Нікітіна та Олександра Ратушного.

Відповідний указ №1074/2026 оприлюднено на сайті глави держави.

Верховна Рада підтримала ініціативу про присвоєння музиканту Андрію Кузьменку (Кузьмі Скрябіну) звання народного артиста посмертно.

Електронна петиція із закликом позбавити шоумена та продюсера Олексія Потапенка (Потапа) звання «Заслужений артист України» менш ніж за тиждень набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Верховна Рада 17 вересня розглянула питання щодо почесного звання Олексія Потапенка, відомого як Потап. Депутати голосували за направлення президенту Володимиру Зеленському звернення щодо позбавлення артиста звання «Заслужений артист України». За відповідне рішення віддали голоси 198 парламентарів із необхідних 226, тому його не ухвалили.

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