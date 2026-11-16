Зендея відвідала Governors Awards 2026 у вінтажній золотій сукні Gilles Deacon

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Голлівудська акторка Зендея з'явилася на червоній доріжці 17-ї церемонії Governors Awards у Лос-Анджелесі, обравши для події вінтажну золотисту сукню з осінньої колекції бренда Gilles Deacon 2007 року.

Зірка продовжила відтворювати культові образи нульових. Для церемонії акторка обрала золоту сяйливу сукню в металевих тонах із об'ємними вставками на стегнах, а свою коротку стрижку вона доповнила довгими сережками.

На щорічній церемонії Американської кіноакадемії також зібралися десятки інших зірок кіно, а почесні нагороди та премію імені Ірвінга Тальберга цього року вручили Гленн Клоуз, Рідлі Скотту, Флойду Норману, Крістін Вашон і Памелі Коффлер.

Джерело: видання NV.

Зендея та швейцарський спортивний бренд On презентували другу спільну колекцію одягу та взуття. Над новою лінійкою акторка працювала разом зі своїм давнім стилістом Лоу Роучем.

До списку потенційних претендентів на премію «Оскар»-2027 увійшли фільми за участю Тома Круза, Зендеї, Роберта Паттінсона, Тома Голланда та інших зірок Голлівуду. Серед можливих фаворитів — масштабні фантастичні стрічки, драми, комедії та трилери.

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