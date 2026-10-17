Ці книги навряд чи підійдуть для затишного вечірнього відпочинку. Проте їхня цінність полягає в іншому. Вони здатні переналаштувати оптику, повернути відчуття ґрунту під ногами та нагадати про межі людських можливостей в найважчі часи для психіки.

Ще спостерігаючи за людьми в кризових умовах ХХ століття, психологи, які вивчали поведінку під час війн, помітили доволі показову закономірність: найшвидше емоційно вигорали ті, хто завмирав у пасивному очікуванні та годував себе ілюзіями. Найстійкішими виявлялися ті, хто взагалі не думав про майбутнє. Вони зосереджувалися на простому плані на сьогодні — виконувати якусь роботу, підтримувати тих, хто поруч, знаходити персональний сенс у кожній рутинній дії, тощо. Такі люди відносно безпроблемно пройшли навіть концтабори — принаймні в порівнянні з іншими, хто в них вкоротив собі віку або з'їхав з глузду. Справжня витримка виявилася не в очікуванні швидкого дива, а в дисципліні щоденного життя.

Видання UA.News зібрало добірку історій — непростих, але корисних, коли потрібно змінити оптику й знайти власну точку опори. Детальніше — в нашому матеріалі.

«Вибір. Прийняти можливе»

Автор: Едіт Єва Еґер

Жанр: автобіографічний нонфікшн, практична психотерапія, мемуари

У шістнадцять років юна балерина Едіт Еґер потрапила до Аушвіцу, де танцювала перед Йозефом Менгеле, аби тільки зберегти собі життя. Вона дочекалася звільнення, проте справжня криза наздогнала її пізніше — у вигляді десятиліть замовчування минулого та нав'язливої провини за те, що вціліла саме вона. Вже в дорослому віці, надихнувшись працями Віктора Франкла, Еґер вивчилася на психолога й почала крок за кроком розбирати власний досвід на чотири етапи: ув’язнення, втечу, свободу та зцілення.

Уникнути болю в житті не вдасться, але стан жертви — це не вирок обставин, а спосіб мислення, який людина обирає сама. Застрягаючи в образах, самокартанні чи пасивності, ми власноруч зачиняємо себе в клітці, вихід із якої лежить лише через зміну оптики.

Авторка через власний нелегкий досвід та реальні випадки пацієнтів розповідає, як припинити нескінченно рахувати незворотні втрати, прийняти речі, які неможливо переграти, і почати діяти з огляду на те, що залишилося в руках тут і зараз.



«Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі»



Автор: Віктор Франкл

Жанр: автобіографічний нонфікшн, класика психології, психоаналіз

Напередодні Другої світової війни віденський психіатр Віктор Франкл мав на руках американську візу, проте свідомо відмовився від виїзду, аби залишитися з літніми батьками. У 1944 році він опинився в концтаборі, де нацисти відібрали в нього все — родину, звичне оточення, та ще й конфіскували рукопис книги всього життя. Саме потреба відновити втрачену працю та спостереження за поведінкою в’язнів допомогли йому вистояти й довести дієвість логотерапії: методу лікування через пошук сенсу. Його головний висновок позбавлений ілюзій: зовнішній світ може відібрати в людини абсолютно все, крім однієї фундаментальної свободи — вирішувати, як ставитися до того, що з нею відбувається.

Це дуже важлива класична праця світової психології. Сенс не буває суто абстрактним чи обов'язково глобальним: часто це просто завершення конкретної роботи, захист власної гідності чи турбота про людину поруч, які повертають психіці відчуття опори. Саме через цю приземлену дієвість цю книгу вже рекомендували наші експерти-психологи у статті «Як подолати стрес під час війни: поради психологів та добірка книг».



«Найщасливіша людина на землі»

Автор: Едді Яку

Жанр: документальні мемуари, автобіографія, воєнна проза

Абрагам Якубович опинився в нацистських таборах ще у 18 років після погромів «Кришталевої ночі» восени 1938-го. Він пройшов крізь Бухенвальд, Аушвіц та виснажливий зимовий «марш смерті», де загинули тисячі ув'язнених, він втратив родину, але дивом зумів утекти, та ще й дожити до 101 (!) року.

Але головна цінність цих спогадів криється зовсім не в пам'яті про насильство, а в рішенні, яке автор ухвалив після визволення. Побачивши найгірші прояви людської жорстокості, він свідомо відмовився від ролі жертви, відкинув ненависть і поставив собі за мету прожити решту днів із відкритою доброзичливістю до світу.

Щастя, спокій і стійкість — це не наслідок безпечних зовнішніх умов, а щоденний внутрішній вибір. Образа й лють випалюють зсередини передусім того, хто їх плекає, тоді як здатність помічати дрібні приводи для радості, триматися за людяність і піклуватися про оточуючих і є надійним захистом від розпачу в часи будь-яких криз.



«Життя після 16:30. 7 років потому»

Автор: Олександр Терещенко

Жанр: воєнно-біографічна проза, щоденникові нотатки, мемуари

Ветеран оборони Донецького аеропорту Олександр Терещенко під час вибуху втратив обидві руки й око, за лічені секунди розділивши власну біографію на безповоротне «до» та невідоме «після». Відвертий звіт про те, як людина крок за кроком вибирається з прірви, коли тіло зраджує, а звичні опори зруйновано.

Автор фіксує найважчі моменти реабілітації: дивні погляди оточуючих, у яких читається подив, що ти взагалі вижив, і перманентний стан виснаження. Мужність у його баченні позбавлена романтичного блиску — це радше вперта внутрішня домовленість із собою: скласти зі шматків розбитих планів новий маршрут і продовжувати рухатися вперед навіть тоді, коли рейс безнадійно зійшов з колії.

Терещенко показує виживання як щоденну дисципліну: як відсікти паралізуюче самокартання, повернути собі побутову самостійність через біль і заново знайти простір для здорової самоіронії. Текст тверезо повертає читача до реальності, нагадуючи: хай скільки зовнішніх опор відібрано катастрофою, право вибудовувати власну гідність і вирішувати, ким бути сьогодні, залишається виключно за нами.

«Сховок»

Автор: Коррі тен Бом

Жанр: автобіографічні мемуари

Під час нацистської окупації Нідерландів звичайна родина годинникарів тен Бом перетворила свій будинок у Гарлемі (не плутати з однойменним районом Нью-Йорка) на таємний притулок для переслідуваних євреїв, спорудивши сховок за фальшивою стіною.

Підпільна діяльність закінчилася для Коррі доносом, арештом і ув'язненням у жіночому концтаборі Равенсбрюк — просторі тотального знеособлення й щоденної боротьби за виживання. Проте авторка фокусується не лише на хроніці табірних знущань: це насамперед фіксація невидимої внутрішньої битви за те, щоб не дозволити зовнішньому мороку випалити душу до тла.



Книга розкриває парадокс психологічної стійкості, де в нелюдських умовах людина зберігає контроль над тим, чим наповнювати свій внутрішній простір. Замість того щоб піддатися руйнівній ненависті до наглядачів, авторка свідомо обирає шлях взаємної підтримки й захисту слабших, перетворюючи співчуття на інструмент опору системі. Це свідчення про те, що коли зникають усі матеріальні гарантії, незламною опорою стає внутрішня етична шкала — здатність відмовитися від злоби та зберегти людську гідність навіть на дні найглибшої прірви.

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