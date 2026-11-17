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Акторка Флоренс П’ю з’явилася на церемонії Governors Awards у Лос-Анджелесі 17 листопада, після чого її зовнішність активно обговорюють у соцмережах.

Деякі шанувальники припустили, що зірка могла зробити пластичні операції.

Серед версій називають видалення жирових відкладень на щоках, збільшення губ і корекцію носа. Водночас інші користувачі вважають, що зміни можуть бути пов’язані зі схудненням, віком або макіяжем. Сама акторка не підтверджувала інформацію про будь-які втручання.

Інтерес до П’ю посилився на тлі чуток про можливу роль дівчини Джеймса Бонда у фільмі, де головну роль нібито зіграє Роберт Паттінсон. Серед інших претенденток називають Маргарет Кволлі, Аню Тейлор-Джой, Сідні Свіні та Дейзі Едгар-Джонс.

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