Зірка Друзів Девід Швіммер вразив шанувальників змінами у зовнішності на нових фото

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Виконавець ролі Росса Геллера з ситкому «Друзі» Девід Швіммер привернув увагу шанувальників зміною іміджу після святкування 60-річчя.

Актор з'явився на нових світлинах із сивою щетиною та новою зачіскою, через що глядачі перестали впізнавати в ньому екранного персонажа.

Попри загальносвітову популярність завдяки комедійному амплуа в «Друзях», Швіммер також активно займався режисурою, драматичними ролями та озвученням анімаційних проєктів.

Джерело: УНІАН.

Американський актор Метью Перрі та його помічник Кенет Івамаса, заарештований у справі про смерть зірки «Друзів», витратили понад $55 тис. на 55 флаконів кетаміну за 29 днів.

Слідчі у справі смерті зірки «Друзів» Метью Перрі скористаються розслідуваннями загибелі Мака Міллера та Майкла Джексона, щоб ухвалити рішення про кримінальне звинувачення.

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