+4° Київ +7° Варшава +22° Вашингтон
$ 45.57 € 51.27 zł 11.65
$ 45.57 € 51.27 zł 11.65
+4° Київ +7° Варшава +22° Вашингтон
Головне Культура

Зірка Друзів Девід Швіммер вразив шанувальників змінами у зовнішності на нових фото

UA NEWS 04 Листопада 2026 17:03
Зірка Друзів Девід Швіммер вразив шанувальників змінами у зовнішності на нових фото
0:00 / 0:00

Виконавець ролі Росса Геллера з ситкому «Друзі» Девід Швіммер привернув увагу шанувальників зміною іміджу після святкування 60-річчя. 

Актор з'явився на нових світлинах із сивою щетиною та новою зачіскою, через що глядачі перестали впізнавати в ньому екранного персонажа. 

Зірка 'Друзів' сильно змінився: 60-річного Швіммера не впізнають на нових фото

Попри загальносвітову популярність завдяки комедійному амплуа в «Друзях», Швіммер також активно займався режисурою, драматичними ролями та озвученням анімаційних проєктів.

Джерело: УНІАН.

Американський актор Метью Перрі та його помічник Кенет Івамаса, заарештований у справі про смерть зірки «Друзів», витратили понад $55 тис. на 55 флаконів кетаміну за 29 днів.

Слідчі у справі смерті зірки «Друзів» Метью Перрі скористаються розслідуваннями загибелі Мака Міллера та Майкла Джексона, щоб ухвалити рішення про кримінальне звинувачення.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток