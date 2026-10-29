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56-річний данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джеймі Ланністера в серіалі «Гра престолів», неочікувано завітав до Києва. Знаменитість помітили в кількох місцях столиці, а під час повітряної тривоги він спустився до метро, взявши із собою спальний мішок.

Актор потрапив на фото тричі. Зокрема, він побував у винному барі на Подолі, де сфотографувався з шанувальницею, а також відвідав захід театру Миколи Куліша.

Журналісти Reuters опублікували фотографії Ніколая Костера-Вальдау в одному зі столичних метрополітенів. Актор спустився під землю під час повітряної тривоги, щоб перечекати небезпеку в укритті.

Судячи з оприлюднених кадрів, знаменитість подбав про комфорт під час очікування та взяв із собою спальний мішок.

Костер-Вальдау здобув світову популярність завдяки ролі Джеймі Ланністера в серіалі «Гра престолів». Його несподівана поява в Києві привернула увагу шанувальників і стала приводом для обговорення в соцмережах.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан перебуває з робочим візитом в українській столиці у понеділок, 26 жовтня.

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