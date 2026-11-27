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Голлівудський актор Джон Траволта захоплюється кондитерським мистецтвом і навіть неодноразово перемагав у сімейних конкурсах випічки. У вільний від зйомок час зірка «Кримінального чтива» та «Бріоліну» готує святкові десерти й експериментує з рецептами.

Як з'ясувалося, Траволта серйозно ставиться до приготування солодощів. Серед його улюблених десертів — печиво з арахісовою пастою та шматочками шоколаду, горіхове й пісочне печиво.

Під час випікання актор здебільшого покладається на власну інтуїцію. Водночас одним із джерел натхнення для нього стала відома американська кулінарка та телеведуча Айна Гартен.

Особливо Траволті подобаються її рецепти кокосових і шоколадних капкейків. За словами актора, для приготування шоколадних смаколиків потрібна чи не вся можлива кількість інгредієнтів, тому вони обходяться недешево. Однак результат, на його думку, того вартий.

Про кулінарні здібності Джона Траволти стало відомо ще у 2021 році. Тоді барабанщик гурту Mötley Crüe Томмі Лі оприлюднив їхнє кумедне листування: актор попросив приятеля поділитися рецептом печива.

Згодом Траволта надіслав йому фотографію випічки в духовці та жартома назвав себе Джонні Крокером. Так він обіграв назву відомого американського кулінарного бренду Betty Crocker.

Останніми роками актор часто проводить свята разом із дітьми — 26-річною Еллою Блю та 16-річним Бенджаміном. У 2024 році він навіть поділився зворушливою сімейною фотографією зі святкування Дня подяки.

Водночас Траволта не залишає кінематографічну кар'єру. Уже 4 грудня на екрани має вийти кримінальна драма «Листопад 1963», присвячена вбивству президента США Джона Кеннеді. У стрічці актор зіграв мафіозі Джонні Розеллі.

Про своє кулінарне хобі актор розповів під час прем'єри нового фільму «Листопад 1963» у Нью-Йорку, повідомляє People.

Раніше американський актор Джон Траволта, який шість років тому втратив дружину Келлі Престон, зізнався, що відкритий до нового кохання.

Американський актор Джон Траволта пригадав, що отримав роль у культовому фільмі Квентіна Тарантіно «Кримінальне чтиво» без кастингу чи прослуховувань.

Репер 50 Cent опублікував відео, на якому актор Джон Траволта танцює під його пісню. «Тусую з Джоном Траволтою. Я клянусь, я приїхав сюди тільки заради нього», — написав 50 Cent.

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