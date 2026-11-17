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Український гуморист і учасник розважального проєкту «Леви на джипі» Валентин Міхієнко вперше стане батьком.

Разом із коханою Анастасією він влаштував гендер-паті та дізнався, хто в них народиться.

Майбутні батьки запросили на вечірку рідних і друзів. Спочатку гості проголосували, кого, на їхню думку, очікує пара — хлопчика чи дівчинку.

Згодом Валентин та Анастасія зірвали папір із картини, під яким виявилися блакитні малюнки та напис «Хлопчик».

Отже, у гумориста та його дружини народиться син.

Водночас Анастасія поки не розповіла, на якому місяці вагітності перебуває.

Радісною звісткою він поділився в своєму Instagram, опублікувавши кадри зі святкування.

Раніше український телеведучий Олексій Суханов зізнався, що досі мріє стати батьком і серйозно розглядає можливість усиновлення дитини. Він назвав цю тему дуже особистою та пояснив, що таке рішення залежить не лише від нього. Водночас шоумен не став розповідати про своє нинішнє особисте життя.

Художній керівник хору «Гомін» Вадим Яценко та його дружина, співачка Анастасія, чекають на другу дитину.

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