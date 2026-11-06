Зірка Людей Ікс Ніколас Голт таємно став батьком двійні

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36-річний британський актор Ніколас Голт, відомий за фільмами «Люди Ікс», «Меню» та «Супермен», став батьком чотирьох дітей. Про народження двійні стало відомо лише зараз.

Про це повідомляє Entertainment Weekly з посиланням на слова коміка Піта Девідсона, який розповів про поповнення в родині актора під час інтерв’ю Entertainment Tonight.

За словами Девідсона, під час спільних зйомок фільму «Як пограбувати банк» Голт щовихідних літав додому, щоб проводити час із родиною та новонародженими близнюками.

Актор перебуває у стосунках із моделлю Браяною Голлі з 2017 року. Раніше в пари народилися син Хоакін у 2018 році та ще одна дитина у 2022-му. Сам Голт поки не коментував інформацію про народження двійні.

Джерело: Entertainment Weekly

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