Зірка серіалу Пуститися берега Дін Норріс розлучається з дружиною після 25 років шлюбу

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Американський актор Дін Норріс, відомий за роллю агента Генка Шрейдера в популярному серіалі «Пуститися берега», розлучається з дружиною Бріджит Норріс після 25 років спільного життя.

Заяву про розірвання шлюбу Бріджит Норріс подала ще минулого року. Однак про розставання подружжя стало відомо лише зараз. Процес розлучення наразі триває.

За інформацією видання, однією з можливих причин розриву могли стати фінансові проблеми. Зокрема, колишнє подружжя подало заяву про банкрутство ресторану, розташованого в Каліфорнії.

«Компанія має активи на суму $147,810 але борг становить $1,811,598.46, згідно з документами. Банкрутство за главою 11 дозволяє компанії реструктуризувати свої борги, щоб залишатися в бізнесі», – зазначається в документі.

Дін і Бріджит Норріс мають п’ятеро спільних дітей.

Дін Норріс навчався в Гарвардському університеті, а згодом закінчив Королівську академію драматичного мистецтва в Лондоні.

Акторську кар’єру він розпочав наприкінці 1980-х років. Спочатку Норріс з’являвся переважно в епізодичних ролях у кіно та телевізійних проєктах. Серед ранніх робіт актора – фільми «Смертельна зброя 2», «Термінатор 2: Судний день» і «Згадати все».

Справжню популярність йому принесла роль агента Управління боротьби з наркотиками Генка Шрейдера в серіалі «Пуститися берега».

Також Дін Норріс знімався в серіалах «Під куполом», «Клан Сопрано» та інших кіно- і телевізійних проєктах.

Про це повідомляє видання Page Six.

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