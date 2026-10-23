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Зірка Шерлока Фрімен уперше вийшов у світ із дружиною, молодшою на 23 роки

UA NEWS 23 Жовтня 2026 19:35
Зірка Шерлока Фрімен уперше вийшов у світ із дружиною, молодшою на 23 роки
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55-річний британський актор Мартін Фрімен уперше після таємного одруження вийшов у світ зі своєю 32-річною дружиною Рейчел Бенаїссою. 

Пара відвідала гала-виставу в лондонському театрі «Аполло».

Подружжя виглядало щасливим і вперше продемонструвало обручки на публіці. Про шлюб актора стало відомо минулого тижня. За даними ЗМІ, пара разом із 2020 року, а одружилася на початку 2026-го.

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Раніше Фрімен 16 років перебував у стосунках з акторкою Амандою Аббінгтон. У них є двоє дітей — донька Грейс і син Джо.

Джерело: Daily Mail.

Британський актор Мартін Фрімен, відомий за ролями у фільмах «Хоббіт» і серіалі «Шерлок», уперше офіційно одружився. Його обраницею стала 34-річна французька акторка Рейчел Бенаїсса.

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