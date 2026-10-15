Зірка Спіймати Кайдаша стане новою Холостячкою

Головною героїнею нового сезону романтичного реаліті-шоу «Холостячка» стане українська акторка Антоніна Хижняк, відома за серіалом «Спіймати Кайдаша». Прем’єру сезону запланували на 2027 рік. Акторка зізналася, що її найбільша любов — син, але тепер вона готова відкрити серце для нових стосунків.

Українське романтичне шоу «Холостячка» повертається на екрани. Творці проєкту вже оголосили ім’я головної героїні нового сезону. Нею стала акторка Антоніна Хижняк, яку глядачі добре знають за роллю Мотрі в серіалі «Спіймати Кайдаша». Прем’єра нового сезону запланована на 2027 рік.

Творці шоу пояснили свій вибір харизмою, щирістю та сильним характером акторки. Вони також нагадали, що її героїня Мотря стала однією з найяскравіших персонажок українського серіалу, а її репліки глядачі досі цитують. «Одна з найяскравіших українських акторок і втілення справжнього українського характеру. Її Мотрю зі “Спіймати Кайдаша” глядачі розібрали на цитати. Гостра на слівце, щедра на сміх і ніжна з тими, кого справді любить», — йдеться в повідомленні телеканалу. За словами команди проєкту, Хижняк знає, чого хоче від життя, і не збирається погоджуватися на менше, коли йдеться про кохання.

Антоніна Хижняк готова до нових стосунків

Сама акторка також прокоментувала участь у проєкті. Вона розповіла, що головним сенсом її життя та найбільшою любов’ю залишається син. Водночас тепер Хижняк готова спробувати побудувати нові стосунки. За словами акторки, на шоу вона хоче бути чесною перед собою та глядачами. Хижняк не планує створювати штучний образ або демонструвати емоції лише заради камер.

Для романтичного реаліті це особливо важливо, адже учасникам доведеться знайомитися з героїнею в незвичних обставинах, відкрито говорити про свої почуття та поступово вибудовувати стосунки. Чи знайде акторка людину, з якою захоче продовжити історію за межами проєкту, стане відомо вже під час сезону. Поки що творці шоу не розкрили подробиць про учасників, які боротимуться за увагу Хижняк, і не повідомили точну дату прем’єри.

Що відомо про особисте життя акторки

Антоніна Хижняк уже мала досвід серйозних стосунків. Раніше вона була одружена з актором Андрієм Якушевим. У 2017 році в пари народився син Максим. Однак наприкінці 2019 року подружжя вирішило розлучитися. За наявною інформацією, після розриву вони змогли зберегти дружнє спілкування.

Пізніше в житті акторки з’явилися стосунки з актором Олександром Боднарем. Пара була разом близько трьох із половиною років. Восени 2023 року вони розійшлися. За повідомленнями про їхнє особисте життя, рішення про розрив ухвалила Хижняк, оскільки партнери по-різному бачили своє майбутнє. Тепер акторка готова до нового етапу. Участь у «Холостячці» дасть їй можливість познайомитися з чоловіками, які також шукають серйозних стосунків, і зрозуміти, з ким у неї можуть збігтися погляди на сім’ю та спільне життя.

Коли вийде новий сезон «Холостячки»

Новий сезон романтичного реаліті-шоу запланований на 2027 рік. Наразі телеканал СТБ уже представив головну героїню, але подробиці про формат сезону, учасників і дату першого випуску ще не оголосив.

Антоніна Хижняк стала відомою широкій аудиторії завдяки ролям в українських фільмах і серіалах, а образ Мотрі в «Спіймати Кайдаша» зробив її впізнаваною серед глядачів. Тепер акторка постане перед аудиторією в іншій ролі — не як персонажка сценарію, а як жінка, яка шукатиме кохання. Чи допоможе їй участь у проєкті зустріти людину, з якою вона захоче побудувати майбутнє, глядачі зможуть побачити після виходу нового сезону. Про це повідомили на офіційній сторінці телеканалу СТБ в Instagram.

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