Зірка Жіночого кварталу Аліна Блажкевич вирішила виїхати з Києва

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Українська акторка Аліна Блажкевич разом із родиною тимчасово залишає столицю через безпекову ситуацію та постійні російські обстріли.

Артистка зізналася, що їй сумно через переїзд і вона не хотіла залишати Київ. Водночас родина вирішила перебратися до одного з міст на заході України.

Блажкевич також попросила підписників порадити перевізників для транспортування речей. Куди саме переїжджає родина, акторка не уточнила.

Джерело: Instagram Аліни Блажкевич

56-річний данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джеймі Ланністера в серіалі «Гра престолів», неочікувано завітав до Києва. Знаменитість помітили в кількох місцях столиці, а під час повітряної тривоги він спустився до метро, взявши із собою спальний мішок.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова опинилася в центрі скандалу після того, як повторила танцювальний тренд росіянки Поліни Гленд. Підписники знаменитості звинуватили її в популяризації російського контенту та закликали видалити відео.

Раніше український співак Віталій Козловський забув слова власної пісні «Мала» прямо під час виступу. Артист не розгубився, з гумором вийшов із ситуації, а глядачі підтримали його бурхливими оплесками.

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