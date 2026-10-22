Зірки і воїни: «Земля Поетів» об’єднає Роговцеву, Тайру, Іздрика, Положинського, Бу-Ба-Бу

Оприлюднили програму Третього міжнародного фестивалю «Земля Поетів», який відбудеться у Львові 7-8 листопада: чотири локації, 70 подій, 200 учасників

У суботу та неділю, 7 та 8 листопада, у Львові, на території !FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24/26), відбудеться Третій міжнародний фестиваль «Земля Поетів» в авторській концепції Мар'яни Савки. Найбільший поетичний фестиваль України традиційно збере в одному місці в один час найкращих поетів, акторів, музикантів, митців, філософів, інтелектуалів. Цими днями організатори оприлюднили програму «Землі Поетів».

ПРОГРАМА Фестивалю «Земля Поетів 2026»: https://poetry.fest.lviv.ua/programa

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За два дні на чотирьох сценах («Шевченко», «Франко», «Леся» і «Стус»), які діятимуть одночасно, відбудеться майже 70 подій: творчі зустрічі та світоглядні бесіди, поетичні читання та музичні концерти, театральні вистави та перформенси, слеми та модні дефіле. Головна тема цьогорічного фестивалю – «Українські титани: нове міфотворення». Присутні опиняться в епіцентрі творення сучасного українського міфу. Водночас місія «Землі Поетів» залишається незмінною: пробуджувати національну ідентичність через силу українського слова: «Поети творять націю».

«Я працювала з програмою два місяці, намагаючись створювати таку драматургію фестивалю, яка матиме потужний wow-ефект: щоб відвідувачі подій залишили собі не лише яскраві спогади, а й сильну мотивацію жити, тривати, триматися і усвідомлювати, наскільки наша українська культура цінна, прекрасна, сильна і наскільки вона є важливою для кожного з нас й для цілої країни - її безпеки та її майбутнього», – ділиться засновниця фестивалю, його концептуалістка і програмна директорка Марʼяна Савка.

Серед 200 учасників «Землі Поетів 2026» - ТОП-імена України: Ада Роговцева, Андрій Содомора, Юрій Іздрик, Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Катерина Калитко, Артур Дронь, Юлія Тайра Паєвська, Дмитро Лазуткін, Євген Нищук, Римма Зюбіна, Євген Глібовицький, Наталія Кривда, Ростислав Семків, Ольга Ольхова, Марина Пономаренко, Павло Вишебаба, Павло Матюша, Юрій Матевощук, Наталка Половинка, Галина Крук, Юлія Мусаковська, Маріанна Кіяновська, Громовиця Бердник та інші.

ТОП-5 ексклюзивів фестивалю:

сольний виступ знаменитої української актриси Ади Роговцевої;

подія «Ми динаміт заклали в лоно міту: до 200-річчя Бу-Ба-Бу, яке не настане ніколи» за участю творців легендарного літературного угруповання Юрія Андруховича, Олександра Ірванця, Віктора Неборака;

«Зона голосу: The Game Is Not Over» - експериментальний формат поетичного читання і ґеймплею культової відеогри S.T.A.L.K.E.R. на ді-джей-мікс електронної музики з симфонічними творами Бориса Лятошинського;

сольний концерт Олександра Положинського «РізнЕманіття» (у програмі - пісні «Тартака», «Бувʼє» і «Ол.Ів.ʼЄ»);

музично-поетичний стендап «Міфологеми ніжності: Іздрик і Савка».

Традиційно до Львова на «Землю Поетів» прибудуть знані іноземні поети: цьогоріч це Каролін Форше (США), Ліна Екдаль (Швеція), Кшиштоф Чижевський (Польща) і автори з Естонії, Хорватії, Литви, Грузії та Румунії. Родзинкою міжнародної програми фестивалю уже традиційно стане «Кафе «Європа» – відомий у світі майданчик для інтелектуальних розмов.

Фестиваль проводитиме збір для українського війська. Цього разу – на Головне управління розвідки: Департамент активних дій. У цьому підрозділі служить відомий музикант, засновник та лідер українського гурту «Тартак» Олександр Положинський. Ціль - 400 тис грн. Банка збору: https://send.monobank.ua/jar/BQfT7qeZC

Квитки на Міжнародний фестиваль «Земля Поетів» 7-8 листопада у Львові доступні онлайн:

https://gastroli.ua/tickets/zemlya-poetiv-mizhnarodnii-fest/buy

Додаткова інформація:

[email protected]

+38 067 960 31 01

ТГ: @galaguzo

Галина Гузьо

(промоменеджерка фестивалю «Земля Поетів»)

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