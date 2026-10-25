100 учнів зіграли з Молодіжним оркестром Аделаїди — ABC News Australia

У Пітерборо, штат Південна Австралія, 100 учнів із 14 шкіл регіонів Мід-Норт і Південні хребти Фліндерс виступили на щорічному концерті в міській ратуші разом із музикантами Молодіжного оркестру Аделаїди. Для частини школярів це став перший досвід гри у великому ансамблі, повідомляє ABC News.

Учасників стало вдвічі більше

Перший такий концерт відбувся у 2023 році й об’єднав 50 учасників. Цього року кількість виконавців зросла до 100. Учні впродовж року репетирували твори у своїх школах, перш ніж зібратися для спільного виступу в Пітерборо.

Ініціаторкою концерту стала викладачка музики Кейт Мовсон. Раніше вона дистанційно навчала гри на інструментах учнів дев’яти шкіл регіону. За її словами, викладати музику онлайн було складно, тому вона шукала творчі способи комунікації, зокрема позначала інструменти кольоровими крапками.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Повернення очних занять

Учні школи в Орорру цього року вперше за кілька років знову отримали доступ до очних уроків інструментальної музики. Трубач Лукас Вуд зазначив, що так навчатися легше, ніж дистанційно: через гучність інструмента звук не завжди добре передається онлайн. На концерті він виконав сольну партію.

Керівник програми інструментальної музики Департаменту освіти Девід Гопгуд розповів, що наприкінці минулого року вдалося знайти двох викладачів для проведення щотижневих занять наживо. Програма забезпечує уроки в регіональних школах Південної Австралії, а щорічний концерт дає учням можливість зіграти разом із ровесниками та побачити роботу Молодіжного оркестру Аделаїди.

Читай нас у