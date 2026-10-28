1073 людей у Кумамото досі в евакуаційних центрах після землетрусу — The Japan Times

У префектурі Кумамото в Японії 1073 людини станом на вівторок залишалися в евакуаційних центрах після потужного землетрусу, що стався в липні. Наступного дня виповнювалося три місяці від катастрофи. Підземні поштовхи досягли максимального рівня 7 за японською шкалою сейсмічної інтенсивності сіндо та забрали життя 38 людей, зокрема тих, хто помер від непрямих причин.

Як повідомляє The Japan Times, землетрус пошкодив 82 223 будинки, з яких 11 429 були повністю або частково зруйновані. Кількість евакуйованих раніше перевищувала 10 тисяч, але згодом скоротилася приблизно до десятої частини пікового показника. Станом на п’ятницю до тимчасового житла переїхали 2685 людей.

Демонтаж і працевлаштування

У вересні розпочали державний демонтаж постраждалих будинків. Однак до 21 жовтня було знесено лише один будинок.

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За даними Бюро праці Кумамото, близько 380 людей станом на 16 жовтня залишили роботу внаслідок землетрусу. До п’ятниці відомство отримало приблизно 4200 звернень. Префектурна влада та інші установи надають постраждалим допомогу з працевлаштуванням.

Відновлення інфраструктури

Відновлення інфраструктури завершене приблизно наполовину. У місті Яцусіро досі немає перспектив відновлення колодязів. Станом на 13 жовтня міська влада отримала 3690 звернень, зокрема через відсутність проточної води, а місто відчуває нестачу сантехніків. Водночас усі залізничні лінії, пошкоджені землетрусом, уже відновили.

У вівторок уряд префектури представив проєкти планів для відновлення повсякденного життя постраждалих і створення громад, стійких до стихійних лих. Губернатор Кумамото Такасі Кімура заявив, що влада хоче послідовно просувати нове творче відновлення, сповнене надії для постраждалих районів.

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