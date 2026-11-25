У щонайменше 11 регіонах Росії запровадили програми зі скорочення кількості кесаревих розтинів. У регіональних програмах охорони здоров’я матерів і дітей, що діють у 89 регіонах країни, визначено цільові показники до 2030 року. Про це повідомляє Meduza.

Зокрема, у Якутії планують знизити частку кесаревих розтинів до 33%, в Омській області — до 30%, у Дагестані — до 28%. Лікарям рекомендують проводити роз’яснювальні бесіди з вагітними, щоб заохочувати природні пологи за відсутності протипоказань.

Скарги породіль

Водночас жінки повідомили про випадки, коли їм відмовляли в операції попри наявність медичних документів. Жителька Володимирської області, яку в публікації назвали Анжелікою, розповіла, що перед пологами надала лікарці документи про стан здоров’я. За її словами, лікарка не оглянула її та сказала, що вона народжуватиме самостійно.

Анжеліка стверджує, що зрештою народила в сусідньому регіоні, де медики назвали кесарів розтин єдиним можливим варіантом. За її оцінкою, природні пологи становили небезпеку для неї та дитини.

Про тиск із боку медиків також повідомляють жінки з регіонів, де офіційні рекомендації щодо скорочення таких операцій, принаймні формально, не запроваджували.

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Інша жінка, Віра, розповіла, що на початку листопада народжувала в Ленінградському обласному перинатальному центрі в Гатчині. За її словами, вона мала документи про великий розмір плода, але лікарі погодилися на кесарів розтин лише після 20 годин переймів. Віра стверджує, що дитина застрягла, а лікарі вже визначили в її сина глухоту на одне вухо.

Показники операцій і зарплати лікарів

У Росії кесарів розтин дозволений лише за медичними показаннями. Міністерство охорони здоров’я Росії, держави-агресора, з 2019 року зосередилося на скороченні кількості таких операцій, хоча їхня кількість, за даними видання, продовжує зростати.

Анонімна акушерка-гінекологиня пологового будинку Туапсинського району Краснодарського краю в коментарі Moskovsky Komsomolets заявила, що мета планів полягає не у принциповій відмові від кесаревих розтинів, а у зменшенні кількості операцій без медичних показань, зокрема тих, за які пацієнтки платять приватно.

За статистикою, на яку посилається Novaya Gazeta Europe, у 2024 році в Росії шляхом кесаревого розтину народилися понад 380 тисяч дітей — приблизно кожна третя дитина. Колишня депутатка Держдуми Ксенія Горячева та віцеспікер Держдуми В’ячеслав Даванков звернулися до МОЗ із проханням не враховувати медично необхідні операції в показниках пологових будинків і не пов’язувати їх із зарплатами та преміями лікарів.

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