11-річна єгиптянка виграла 500 тисяч дирхамів у конкурсі читання — The National

11-річна єгиптянка Маяр Мохаммед стала переможницею конкурсу Arab Reading Challenge, церемонія нагородження якого відбулася в Дубаї, ОАЕ. Вона отримала 500 тисяч дирхамів і під час змагання прочитала понад 60 книжок, повідомляє The National.

Маяр Мохаммед заявила, що витратить премію, аби допомогти збудувати бібліотеку у своїй школі. Друге місце посіла 16-річна Газаль Тім із Палестини, а третьою стала 11-річна Ріан Аль-Закрі із Саудівської Аравії.

Інші лауреати конкурсу

Під час церемонії також оголосили переможців в інших категоріях. Фахрі Маяс із Йорданії отримала 300 тисяч дирхамів і звання видатної наставниці за роботу з учнями. Початкова школа Seedy Amer у Тунісі здобула нагороду найкращої школи та премію в 1 мільйон дирхамів.

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У категорії для арабських учнів, які живуть за кордоном, переміг Сухайб Маїд із Нової Зеландії. Махмуд Омран із Сирії отримав 200 тисяч дирхамів та звання чемпіона з читання в категорії People of Determination.

Понад 40 мільйонів учасників

Цьогоріч у Arab Reading Challenge взяли участь понад 40,286 мільйона учнів із 60 країн, зокрема 74 062 учасники в категорії People of Determination. Це на 24% більше, ніж у попередньому сезоні. До конкурсу долучилися 138 426 шкіл та 161 507 наставників.

Ініціативу започаткував у 2015 році шейх Мохаммед бін Рашид, віцепрезидент ОАЕ та правитель Дубая. За весь час існування конкурсу заявки на участь подали понад 203 мільйони учнів; також було зареєстровано понад 1,065 мільйона шкільних участей і понад 1,193 мільйона наставників.

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