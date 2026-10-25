11-річний Лубело Мтенджана переміг у конкурсі магії в Кейптауні — NPR

У Кейптауні, ПАР, 11-річний Лубело Мтенджана посів перше місце у своїй віковій категорії на щорічному конкурсі юних ілюзіоністів у College of Magic. Під час виступу він показав номери зі скріпками, які зникали та знову з’являлися, а також діставав солодощі й кидав їх у зал.

Як повідомляє NPR, College of Magic працює в Кейптауні з 1980 року. Його заснував Девід Гор, який тоді навчався на юриста та заробляв виступами на приватних магічних шоу. Ідею відкрити школу він обговорив із другом. Заклад від початку проводив заняття для дітей різного походження, попри політику расової сегрегації в ПАР за часів апартеїду.

Заняття для майже 190 учнів

Щосуботи до школи приходять близько 190 учнів віком від 10 до 18 років. Їх навчають карткових трюків, сценічної магії, ілюзій, жонглювання, пантоміми, клоунади, лялькарства, менталізму, театральної постановки та ескапології.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Шестирічний курс є платним, однак приблизно 80% вихованців не можуть самостійно оплачувати навчання й здобувають його завдяки спонсорській підтримці, переважно приватним пожертвам. За словами Гора, учні з різним соціальним становищем мають однаковий доступ до обладнання, занять, сцени та харчування.

Магія та небезпечне середовище

Мтенджана живе в тауншипі Махаза приблизно за 40 хвилин їзди від школи. Удома він дивиться шоу ілюзіоністів в інтернеті, тренує трюки на батьках і братах та зберігає реквізит у схованці у своїй кімнаті. Хлопець також обрав сценічне ім’я Spade Boy — на честь своєї улюбленої карткової масті.

Його мати Яндисва сказала, що заняття додали синові впевненості та допомагають йому бути зайнятим. У школі зазначають, що частина учнів походить із районів Кейптауна, де поширені безробіття і насильницька злочинність. За кілька тижнів до візиту журналістів заклад провів меморіальну службу за колишнім учнем і волонтером-викладачем Думою Мгокі, якого вбили під час стрілянини в липні у віці 22 років.

Читай нас у