Дослідники Лундського та Уппсальського університетів у Швеції встановили, що 12-тижнева програма фізичних тренувань була пов’язана з поліпшенням функції малих, або периферичних, дихальних шляхів у людей із хронічним обструктивним захворюванням легень. У дослідженні взяли участь 62 людини зі стабільним ХОЗЛ різного ступеня тяжкості, повідомляє News-Medical.

Тренування тривали 12 тижнів

Учасники займалися тричі на тиждень: двічі — у невеликих групах під наглядом фізіотерапевта, ще одне заняття виконували вдома. Програма поєднувала аеробні та силові вправи, а навантаження постійно адаптували до можливостей кожної людини.

Програму розробили з орієнтацією на периферичні відділи легень, де відбувається газообмін. За ХОЗЛ через зміни в структурі малих дихальних шляхів вентиляція в окремих ділянках легень може бути гіршою та нерівномірною. Дослідники припускають, що глибше й частіше дихання під час навантаження допомагає повітрю надходити до більшої кількості ділянок легень, а механічна стимуляція тканин може впливати на функцію периферичних дихальних шляхів.

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Спірометрія не зафіксувала виразних змін

Стан легень оцінювали до початку програми й після її завершення, тож учасники були власними контрольними групами. Окрім стандартної спірометрії, науковці застосували імпульсну осцилометрію — метод, який вимірює механічні властивості легень під час спокійного дихання та дає змогу оцінити опір дихальних шляхів і реактанс легень.

Після 12 тижнів осцилометрія показала чітке поліпшення кількох показників функції периферичних дихальних шляхів. Водночас за даними лише спірометрії зміни були незначними, відсутніми або їх було складно виявити. Також учасники в середньому проходили на 28 метрів більше за шість хвилин і виконували на 2,5 повторення більше під час хвилинного тесту вставання зі стільця. Найвиразніше поліпшення симптомів зафіксували серед людей, які на початку дослідження мали тяжчі симптоми.

Науковці також аналізують зразки крові, відібрані до та після тренувань, щоб з’ясувати, які біологічні процеси активує фізична активність і чому реакція на неї відрізняється між учасниками. Результати дослідження опубліковано в журналі Respiratory Research.

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