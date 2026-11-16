14-річна Зорич стала наймолодшою чемпіонкою світу з серфінгу — Channel NewsAsia

14-річна австралійська серферка Лейхані Зорич здобула золото у жіночих змаганнях на Всесвітніх іграх з серфінгу в Пунта-Рокас у Перу. У 14 років вона стала наймолодшою чемпіонкою світу Міжнародної асоціації серфінгу. Як повідомляє Channel NewsAsia, її результат відкрив Австралії можливість кваліфікувати на Олімпіаду 2028 року в Лос-Анджелесі ще одну спортсменку за виконання додаткових умов.

Перемога у фіналі

У фіналі Зорич набрала 15,5 бала за дві хвилі з максимально можливих 20. Вона випередила француженку Жоанн Дефе, бронзову призерку Олімпіади 2024 року, іспанку Ханіре Гонсалес-Ечабаррі та американку Соєр Ліндблад.

Раніше цього року Зорич у 13-річному віці виграла юніорський чемпіонат світу Міжнародної асоціації серфінгу серед спортсменок до 18 років. На турнірі в Перу вона посіла перше місце серед 105 учасників, зокрема випередивши багаторазових чемпіонок світу Каріссу Мур, Стефані Гілмор і Тайлер Райт.

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Золото Івінга та шлях до Олімпіади

Чоловічі змагання виграв інший представник Австралії Ітан Івінг — учасник Олімпіади 2024 року та сьомий номер професійного світового туру з серфінгу. У фіналі він набрав 19,17 бала за дві хвилі, що стало найвищим результатом одного заїзду на турнірі. За одну хвилю Івінг отримав 9,17 бала, а за іншу — максимальні 10.

Австралієць випередив перуанців Лукку Месінаса й Мігеля Туделу та німця Ганса Одріосолу. Завдяки виходу Месінаса і Тудели до фіналу Перу також отримало можливість кваліфікувати третього серфера-чоловіка на Олімпіаду-2028, якщо ще двоє представників країни здобудуть путівки іншими шляхами. За такої самої умови Австралія зможе кваліфікувати третю серферку.

Першими серферами, які кваліфікувалися на Олімпіаду в Лос-Анджелесі, стали японці Каноа Ігараші та Міраї Ікеда. Вони здобули золото на Азійських іграх у вересні.

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