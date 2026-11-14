15-річного палестинця звільнили після місяця в ізраїльській в’язниці — Asharq Al-Awsat

15-річний палестинець Еззедін аль-Лахалія возз’єднався з родиною в селі Аль-Джиб поблизу Єрусалима, на окупованому Ізраїлем Західному березі Йордану, після місяця утримання в ізраїльській в’язниці. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на AFP.

Звільнення під заставу

Підліткові висунули обвинувачення у киданні каміння. Його звільнили після того, як родина сплатила заставу в розмірі 5 тисяч шекелів — приблизно 1,5 тисячі доларів США.

За словами матері Ранії Джарадат, ізраїльські військові забрали її сина з родинного дому 14 жовтня 2026 року. Аль-Лахалія є найстаршим із п’ятьох дітей у сім’ї. Він розповів AFP, що молодші брати й сестри раді його поверненню, але важко переживали його відсутність.

Мати хлопця також сказала, що після звільнення син насамперед попросив фаршировану капусту та шаурму.

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Сльозогінний газ і дані правозахисників

За словами Джарадат, зустрічі родин зі звільненими ув’язненими перервали ізраїльські військові, які застосували сльозогінний газ. Вона припустила, що військові хотіли не допустити скупчення родичів біля воріт і святкування.

Правозахисна асоціація Addameer заявляє, що в ізраїльських в’язницях утримують 9 300 палестинців, серед них 350 неповнолітніх. Раніше цього тижня ізраїльські військові повідомили, що стріляли у 14-річного хлопця з групи юнаків, яких підозрювали в киданні каміння в автомобіль на півночі Західного берега Йордану.

Ізраїльська правозахисна організація B’Tselem зазначила, що після пом’якшення у 2022 році правил відкриття вогню щодо тих, хто кидає каміння, зросла кількість загиблих палестинців.

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