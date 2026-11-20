У США 16% учасників жовтневого опитування Мічиганського університету заявили, що очікують зростання цін на 15% або більше протягом наступних 12 місяців. Це приблизно стільки ж, скільки роком раніше. Як повідомляє Fortune, головний економіст UBS Пол Донован у записці від 20 листопада зазначив, що майже 15% споживачів прогнозують інфляцію понад 15%.

Очікування різняться

Водночас медіанний прогноз інфляції на наступний рік серед опитаних суттєво нижчий. За остаточними листопадовими даними Мічиганського університету, він знизився з 4,7% у попередньому місяці до 3,7%.

Для порівняння, індекс споживчих цін у США за 12 місяців до вересня зріс на 3,7%. Щоб інфляція сягнула 15% протягом наступного року, ціни мали б зростати приблизно вчетверо швидше, ніж у попередні 12 місяців.

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Історичний рівень інфляції

За даними Бюро статистики праці США, з моменту початку ведення відповідної статистики у 1913 році річна інфляція перевищувала 15% лише у двох періодах: у 1917–1920 роках та з листопада 1946-го до червня 1947 року. У червні 1920 року показник сягнув 23,7%.

У 1979 році споживчі ціни у США зросли на 13,3%, а в 1980-му — на 12,5%. Пік річної інфляції тоді становив 14,8% у березні 1980 року. Медіанний прогноз домогосподарств на 1979 і 1980 роки дорівнював 9,7%.

Економісти Федеральної резервної системи раніше зазначали, що споживачі схильні очікувати вищої інфляції, ніж показують офіційні поточні дані. Це частково пояснюють тим, що люди краще запам’ятовують подорожчання, ніж зниження цін, і більше зважають на товари, які купують найчастіше.

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