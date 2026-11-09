16-річний Браун у дебюті влучив триочковий з сиреною — ABC News Australia

В австралійській Аделаїді 16-річний розігруючий Рахейм «РДжей» Браун-молодший реалізував триочковий кидок із сиреною у дебютному матчі за клуб НБЛ «Аделаїда 36ерс» проти «Іллаварри». Команда з Аделаїди перемогла з різницею у 28 очок, повідомляє ABC News.

Кидок через 73 секунди після виходу

Брауну-молодшому виповнилося 16 років за тиждень до матчу. Перед результативним кидком він провів на майданчику лише 73 секунди. Поєдинок у Adelaide Entertainment Centre відвідали понад 10 тисяч глядачів.

Баскетболіст розповів ABC Sport, що влучання стало для нього незвичайним моментом, а атмосфера на арені була дуже гучною. За його словами, вихід на майданчик став несподіванкою: він чекав на свій шанс і намагався використати його після рішення тренера випустити його у гру.

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Один із наймолодших дебютантів НБЛ

У вересні Браун-молодший, якому тоді було 15 років, став наймолодшим гравцем, що підписав контракт із клубом НБЛ за 44 роки. Після дебюту він посідає третє місце серед наймолодших дебютантів в історії ліги — після Джона Гордера та Крейга Вайні, які зіграли в НБЛ у віці 15 років і восьми місяців.

Браун-молодший є вихованцем шкільної програми високої спортивної майстерності «Аделаїди 36ерс», що співпрацює з кількома школами міста, зокрема Woodville High. У NBL1 він набирав у середньому 20 очок за матч за резервну команду West Adelaide та дев'ять разів виходив на майданчик за Bearcats.

У НБЛ він тренується разом із шестиразовим найціннішим гравцем ліги Брайсом Коттоном і працює під керівництвом п'ятиразового чемпіонського тренера Тревора Глісона. «Аделаїда 36ерс» посідає п'яте місце з балансом шість перемог і шість поразок, а наступний матч проведе в четвер проти «Мельбурн Юнайтед».

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