Світові центральні банки повертаються до посилення монетарної політики через стрибок цін на енергоносії та відновлення глобальної інфляції на тлі війни США, Ізраїлю та Ірану. За даними Anadolu Agency, загрози судноплавству через Ормузьку протоку підняли ціну на нафту Brent вище 110 доларів за барель у жовтні. Наприкінці листопада вона знизилася приблизно до 90 доларів, однак залишалася на 45% вищою, ніж рік тому.

Газ та інфляція

Ціна газу на нідерландському хабі TTF перевищувала 100 євро за мегават-годину — найвищий рівень від грудня 2022 року. Згодом котирування стабілізувалися поблизу 88 євро за мегават-годину, що все ще на 160% більше у річному вимірі.

Річна інфляція в єврозоні у жовтні прискорилася до 4% через тиск з боку цін на енергоносії. Показники інфляції у Великій Британії та США також перевищили очікування. Дохідність 10-річних державних облігацій США в листопаді тестувала рівень 5%, підвищуючи вартість запозичень у світі.

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Очікування щодо ставок

Банк Англії на початку листопада підвищив ставку на 25 базисних пунктів — до 4%. Ринки оцінюють імовірність грудневого підвищення ставки Федеральною резервною системою США у 95%, а також очікують підвищення ставки Європейським центральним банком до кінця року.

Протокол жовтневого засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку засвідчив, що більшість його учасників підтримує підвищення ставки найближчими місяцями. За погіршення інфляційної ситуації у грудні може розглядатися крок, більший за 25 базисних пунктів.

JPMorgan Private Bank повідомив, що 17 із 37 відстежуваних великих центробанків відновили підвищення ставок. ING Think прогнозує ще одне грудневе підвищення ставки ФРС після жовтневої паузи та її тривале утримання протягом 2027 року. Економісти ING також вважають грудневе підвищення ставки ЄЦБ майже неминучим, тоді як подальші рішення залежатимуть від тривалості близькосхідного конфлікту та впливу енергетичних цін на інфляцію.

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