18 демократів США прибули на COP31 у Туреччині — France 24

Делегація з 18 американських законодавців від Демократичної партії прибула на кліматичний саміт COP31 в Анталії, Туреччина. Вони заявили про підтримку боротьби з глобальним потеплінням, тоді як президент США Дональд Трамп не бере участі в кліматичних переговорах ООН.

Як повідомляє France 24, візит відбувся після перемоги демократів на проміжних виборах минулого тижня, за підсумками яких партія здобула контроль над обома палатами Конгресу США.

Представниця Флориди Кеті Кастор сказала AFP, що Сполученим Штатам потрібно відновлювати довіру союзників і партнерів, які вважають країну непередбачуваною та ненадійною. За її словами, США мають повернутися до активних і невідкладних дій у сфері клімату.

Очікування від виборів

Проміжні вибори стали однією з тем дискусій на COP31. Учасники конференції сподіваються, що демократи зможуть відновити частину політик у сфері чистої енергетики, а через два роки у США оберуть президента, який підтримуватиме кліматичні дії.

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Стратегічний радник ініціативи Fossil Fuel Treaty Initiative Харжит Сінгх назвав результати виборів важливою зміною не лише для кліматичної політики. Законодавиця від Аризони Яссамін Ансарі розкритикувала адміністрацію Трампа, заявивши, що вона складається із заперечувачів зміни клімату та залежить від великих нафтових компаній.

Плани демократів у Конгресі

Від початку каденції у січні 2025 року Трамп згортала частину політик попередніх адміністрацій у сфері чистої енергетики, підтримувала видобуток нафти, вивела США з Паризької угоди та не брала участі в кліматичних переговорах ООН.

Делегація наголосила, що штати та місцева влада США продовжують підтримувати відновлювану енергетику й інші кліматичні ініціативи. Раніше цього тижня COP31 відвідали американські мери та губернатори, а також колишній віцепрезидент США Ел Гор і колишній спецпосланець США з питань клімату Джон Керрі.

Демократи мають намір використати більшість у Палаті представників і Сенаті для розслідувань політики адміністрації та просування законодавства про чисту енергетику. Водночас Трамп має ще два роки каденції та заявляв, що застосовуватиме право вето.

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