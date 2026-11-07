18-річному австралійцю висунули обвинувачення у тероризмі — ABC News Australia

В Австралії поліція штату Квінсленд висунула 18-річному жителю Саут-Ґледстона обвинувачення у злочині, пов’язаному з тероризмом. Йому висунули одне обвинувачення у плануванні спричинення смерті або тяжких тілесних ушкоджень.

Повідомлення на гарячу лінію

До висунення обвинувачення призвело повідомлення від представника громадськості, отримане через національну гарячу лінію з питань безпеки. Як повідомляє ABC News, детективи підрозділу контртерористичних розслідувань стверджуватимуть, що 18-річний чоловік планував насильницькі дії.

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Розгляд у суді

Після арешту напередодні поліція заперечила проти звільнення чоловіка під заставу. 7 листопада він має постати перед магістратським судом Ґледстона.

Поліція Квінсленду заявила, що не вбачає поточних прямих загроз для громади. Правоохоронці також закликали людей передавати поліції інформацію про цю справу або інші можливі загрози громадській безпеці.

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