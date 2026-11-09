19,1% респондентів у США заявили, що їх після заміни ШІ просили повернутися — Fortune

Опитування компанії з оцінювання талантів SHL показало, що 19,1% респондентів у США заявили: роботодавець замінив їх штучним інтелектом, а згодом попросив повернутися на роботу. Про результати дослідження повідомляє Fortune. У США та Великій Британії разом такий досвід зазначили 16% опитаних.

Умови для повернення

Серед працівників, яких попросили повернутися, 51% заявили, що вимагали б істотного підвищення зарплати. Ще 42% хотіли б отримати письмові гарантії подальшої зайнятості, а 40% — прозорі пояснення щодо того, як штучний інтелект використовуватимуть у їхній роботі.

Старша віцепрезидентка SHL із продукту та дизайну Люсі Бомонт заявила, що компанії інколи швидко ухвалюють кадрові рішення, не маючи повного уявлення про можливості працівників із ШІ та без нього. За її словами, роботодавці можуть автоматизувати посаду до оцінки людських компетенцій, а коли технологія не дає очікуваного результату — наймати звільнених фахівців знову, але дорожче.

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Обмеження автоматизації

Окреме липневе опитування Robert Half засвідчило, що 32% американських менеджерів із найму, чиї компанії скоротили посади через ШІ, пізніше відновлювали ті самі або схожі ролі. Серед причин 40% назвали потребу в інституційних знаннях і контексті, які технологія не змогла замінити. По 39% респондентів вказали на важливість управління відносинами та зростання попиту бізнесу, а 38% — на більшу, ніж очікувалося, потребу в людському контролі й перевірці якості.

Klarna після активного використання чат-ботів почала наймати операторів служби підтримки для складних і чутливих випадків. Ford у червні найняв і підвищив 350 досвідчених інженерів після того, як інструменти контролю якості на основі ШІ не спрацювали так, як очікували. Водночас роботодавці дедалі частіше називають ШІ причиною скорочень: за даними Challenger, Gray & Christmas, до жовтня компанії оголосили про 121 401 скорочення з таким обґрунтуванням.

Молоді працівники

У SHL також зафіксували вищу частку випадків повернення серед молодих респондентів. Про заміну ШІ та подальше запрошення назад повідомили 24% опитаних віком від 18 до 24 років проти 19,1% серед усіх респондентів у США. Водночас дослідження Stanford Digital Economy Lab виявило, що зайнятість працівників віком 22–25 років у професіях із високим рівнем впливу ШІ була на 19% нижчою, ніж могла б бути за темпів зростання зайнятості їхніх менш уразливих до ШІ ровесників.

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