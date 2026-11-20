Дослідження за участю 490 889 людей із британського проєкту UK Biobank показало: помірне споживання кави пов’язане з нижчим ризиком інсульту. Як повідомляє News-Medical, найнижчий розрахунковий ризик спостерігали за рівня близько 2,6 чашки кави на день.

Результати спостереження

Медіанна тривалість спостереження за учасниками становила від 11,5 до 12,8 року. За цей час інсульт стався у 22 579 людей. Після врахування демографічних показників, способу життя, супутніх захворювань, уживання ліків і чаю ризик інсульту серед тих, хто пив 0,6–1,67 чашки кави на добу, був на 14% нижчим, ніж серед людей, які випивали до половини чашки. Для групи з рівнем 1,68–3 чашки показник був нижчим на 8%.

Окремий аналіз залежності між дозою та ризиком вказав на J-подібний зв’язок: за приблизно 2,6 чашки на день розрахунковий ризик був на 21% нижчим, ніж за відсутності споживання кави. Після цього рівня зв’язок із нижчим ризиком поступово слабшав. Для тих, хто випивав понад три чашки на день, статистично значущого зв’язку не виявили.

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Генетика та обмеження

Зв’язок між помірним споживанням кави та нижчим ризиком загалом зберігався у групах із різними генетичними варіантами метаболізму кофеїну та різним спадковим ризиком інсульту. Статистично значущої взаємодії між генетичними чинниками й уживанням кави дослідники не зафіксували.

У підгрупах зв’язок із нижчим ризиком переважно простежували серед тих, хто вживав кофеїнову каву. Спостереження щодо додавання цукру та кави без кофеїну слід трактувати обережно: вони можуть пояснюватися неврахованими чинниками або зворотною причинністю. Дослідження було спостережним, тому його результати не доводять, що кава запобігає інсульту, і не є підставою призначати її для профілактики.

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