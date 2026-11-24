Двадцять один штат США та губернатор Пенсильванії подали позов проти Міністерства житлового будівництва і міського розвитку США через нове правило для отримувачів федеральної житлової допомоги. Воно передбачає перевірку громадянства або прийнятного імміграційного статусу всіх мешканців домогосподарства та має набути чинності 14 грудня, повідомляє The Independent.

До позову, зокрема, долучилися Каліфорнія, Нью-Йорк, Аризона та Массачусетс. Позивачі вважають, що нове правило може позбавити житла громадян США, зокрема дітей, якщо інший член їхньої сім'ї не має відповідного статусу. Також, за їхніми словами, це може призвести до розділення родин.

Допомогу для змішаних сімей можуть скасувати

Протягом понад трьох десятиліть Конгрес США дозволяв пропорційно надавати федеральну житлову допомогу сім'ям зі змішаним імміграційним статусом. У таких випадках розмір підтримки зменшували з огляду на кількість членів сім'ї, які не мають права на неї.

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Нове правило заборонятиме будь-яку допомогу таким сім'ям. Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив, що внаслідок цього всі члени родини можуть втратити житло, навіть якщо мати та діти є громадянами США, а права на допомогу не має лише батько. За його оцінкою, у Каліфорнії правило торкнеться близько 7 тисяч домогосподарств.

Позиція міністерства

Правило також вимагатиме від органів управління державним житлом і приватних орендодавців повідомляти Міністерство внутрішньої безпеки США про орендарів, які не пройшли перевірку. Бонта наголосив, що Конгрес не надавав відомству повноважень виселяти сім'ї зі змішаним статусом або перетворювати приватних орендодавців на учасників імміграційного контролю.

Міністерство житлового будівництва і міського розвитку США, своєю чергою, заявило, що правило реалізує закон 1980 року про житлове будівництво та розвиток громад. За оцінкою відомства, воно дасть змогу перерозподілити до 218 млн доларів на користь американців та інших осіб, які мають право на допомогу й перебувають у черзі на житло. Відомство також повідомило, що під час аудиту спільно з Міністерством внутрішньої безпеки виявило близько 20 тисяч домогосподарств зі змішаним статусом, які отримували федеральну житлову підтримку.

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