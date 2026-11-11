22,3% опитаних у Німеччині підтримали ідею єдиної сильної партії — Deutsche Welle

У Німеччині 22,3% учасників нового дослідження підтримали ідею «єдиної сильної партії», яка втілювала б національну спільноту. У східних землях країни цей показник становив 30,9%. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дослідження авторитаризму, представлене в Берліні.

Падіння задоволеності демократією

Опитування провів Інститут досліджень демократії імені Ельзи Френкель-Брунсвік при Лейпцизькому університеті. Воно ґрунтується на відповідях понад 900 респондентів, яких дослідники вважають репрезентативною вибіркою населення Німеччини.

Уперше від початку цієї серії досліджень у 2002 році підтримка демократії як ідеї опустилася нижче 90%. Найнижчий рівень зафіксували серед жителів колишньої Східної Німеччини — 85,7%. Водночас лише третина опитаних по країні задоволена тим, як демократія працює у повсякденному житті: 22,8% на сході та 36% на заході.

Зростання ультраправих настроїв

Частка респондентів із послідовним ультраправим світоглядом сягнула 6,9% — це найвищий показник із 2014 року. Схвалення того, що дослідники назвали шовіністичною національною гордістю, становило 19,9%, що також стало максимумом за весь час проведення дослідження.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Майже 15% опитаних погодилися з тезою, що «все має розвалитися, аби могло виникнути щось нове». Майже кожен третій вважає, що для зміни нинішнього становища потрібно щось радикальне, ще 29,1% частково погодилися з цим твердженням.

Автори дослідження також зафіксували зростання антисемітських настроїв, які більш ніж подвоїлися з 2022 року. Для 16% респондентів політика уряду Ізраїлю є визначальним чинником антисемітських установок. Рівень ворожого ставлення до мусульман становив 34,1%, а 18,3% учасників погодилися з антифеміністськими твердженнями.

Згідно з дослідженням, серед виборців, яким властиві прагнення до радикального розриву з теперішнім станом речей і сильніші антисемітські настрої, значна частина надає перевагу партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Водночас дослідники зазначили, що в попередні роки високий рівень схвалення ультраправих тверджень згодом знижувався.

Читай нас у