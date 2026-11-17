На кліматичній конференції COP31 в Анталії, Туреччина, 23 країни підтримали Antalya Action Plan on Integrated Fire Management — план комплексного управління пожежами, спрямований передусім на їх запобігання. План підтримала Продовольча та сільськогосподарська організація ООН. Як повідомляє UN News, документ передбачає поєднання наукових підходів зі знаннями корінних народів.

План пропонує змістити акцент із боротьби з пожежами на профілактику. Зокрема, йдеться про контрольоване випалювання, яке допомагає підтримувати здоровий стан ландшафтів, зменшувати обсяг горючих матеріалів і знижувати ризик руйнівних лісових пожеж. Експертка ФАО з питань лісового господарства Емі Дучелль зазначила, що традиційні практики та використання вогню корінними народами можуть допомогти навчитися безпечно співіснувати з вогнем.

Океанічні зобов’язання потребують фінансування

Однією з тем COP31 також стали океани. Нове дослідження, представлене на конференції, показало, що понад 95% прибережних і острівних держав включили заходи щодо океану до своїх національних кліматичних планів. Водночас приблизно 60% цих зобов’язань залежать від додаткового фінансування або технічної підтримки.

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Світовий океан поглинає близько 90% надлишкового тепла, спричиненого глобальним потеплінням, однак нагрівання вод загрожує кораловим рифам, рибальству та прибережним громадам. За словами керівниці напряму океанічних спостережень Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО Джоанни Пост, картографовано лише близько 28% морського дна.

Програма UNESCO eDNA Expeditions використовує зразки морської води для виявлення видів за генетичними слідами, які вони залишають. Дослідження проводять на 25 морських ділянках у світі, а місцеві громади та школярі допомагають збирати зразки раз на три місяці. Канада і Європейський Союз на COP31 шукали додаткової підтримки для OceanEye International Alliance — партнерства з ЮНЕСКО, покликаного посилити глобальний моніторинг океану.

Розбіжності щодо підсумкового рішення

Океанічні заходи увійшли до першого проєкту можливої угоди COP31, однак їхня доля в остаточному тексті залишається невизначеною. Міністрам належить подолати значні розбіжності в 18-сторінковому проєкті підсумкового рішення, поширеному в понеділок. Конференція має завершитися 20 листопада.

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