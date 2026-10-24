24 штати Нігерії схвалили поправку для подвійної системи поліції — Premium Times Nigeria

Робоча група президента Нігерії з підготовки законопроєкту про національну поліцію заявила, що законодавчі збори 24 із 36 штатів схвалили законопроєкт про шосту поправку до Конституції 2026 року. Документ передбачає запровадження подвійної системи поліції. Підтримка 24 штатів відповідає конституційній вимозі щодо схвалення двома третинами штатів, необхідній для продовження процедури внесення змін.

Подальша процедура

Як повідомляє Premium Times Nigeria, робоча група подякувала законодавчим зборам штатів за рішення та відзначила ухвалення поправки обома палатами Національної асамблеї. Відповідно до статті 9 Конституції, поправку тепер можуть повернути до Національної асамблеї для передання президентові Болі Тінубу на підпис.

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Опрацювання законопроєктів

Голова робочої групи, керівник апарату президента Фемі Гбаджабіаміла заявив, що рішення штатів створює конституційну основу для моделі поліцейської системи, передбаченої проєктом Закону про національну поліцію 2026 року. За його словами, проєкти законів проходять юридико-технічне опрацювання та валідацію у Федеральному міністерстві юстиції.

Документи очікують повернути не пізніше 30 жовтня. Після цього робоча група має остаточно їх розглянути та подати президентові. Група також закликала зацікавлені сторони підтримати плавний перехід до подвійної системи поліції, яка, за її задумом, має поліпшити громадську безпеку.

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