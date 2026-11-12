25 невдалих циклів ЕКЗ обійшлися австралійці у понад $200 тис — ABC News Australia

В Австралії 48-річна Наталі з міста Англсі у штаті Вікторія повідомила, що за десять років витратила понад 200 тисяч доларів на процедури екстракорпорального запліднення. За її словами, за цей час вона пройшла близько 25 безуспішних циклів ЕКЗ.

Наталі розпочала лікування наприкінці 30-х років життя після операції з приводу ендометріозу. Вона сказала, що спочатку була налаштована дуже оптимістично, але не усвідомлювала, що з віком для досягнення вагітності може знадобитися більше ніж один цикл.

Витрати на лікування

Після першої невдачі Наталі та її чоловік на рік припинили лікування, щоб визначити свої подальші цілі. Згодом вони вирішили продовжити спроби та неодноразово дійшли до етапів забору яйцеклітин і перенесення ембріонів.

Наталі розповіла, що використала власні заощадження, отримала підтримку родини та скористалася пенсійними накопиченнями. Серед додаткових витрат були акупунктура та інфузії плазми, збагаченої тромбоцитами.

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Додаткові процедури та рішення припинити лікування

Старша наукова співробітниця кафедри акушерства, гінекології та неонатального здоров’я Університету Мельбурна Сара Ленсен зазначила, що 80–90% пацієнток використовують одну або кілька додаткових процедур під час циклів ЕКЗ. За її словами, такі методи рекламують як допомогу для зачаття, однак достатніх доказів того, що вони допомагають, немає.

Інша учасниця матеріалу, Бріджит, пройшла три цикли після діагностування ендометріозу та безпліддя нез’ясованого походження. За два роки подружжя відклало кошти на авансові платежі від 12 до 15 тисяч доларів, а загальні власні витрати становили близько 25 тисяч доларів. Після третього забору яйцеклітин Бріджит вирішила припинити лікування незалежно від результату.

Ленсен сказала, що клініки ЕКЗ є комерційними компаніями та можуть не завжди говорити пацієнтам про те, що лікування часто не дає результату й пов’язане зі значними фінансовими та емоційними витратами. Наталі та її чоловік поки не припинили лікування, хоча вона зазначила, що це рішення їм, імовірно, доведеться ухвалити найближчим часом.

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